Законопроект о легализации гостевых домов в Крыму в «половине шага» до принятия

Гостиницы в жилом секторе оказались вне закона- принимать туристов можно только в нежилых зданиях Фото: Анна КИРИЕНКО

Приятие законопроекта о легализации частных гостевых домов в Крыму ожидается до высокого курортного сезона. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Сегодня с утра был ВКС по легализации гостевых домов, - уточнил он. - Осталось пол шага, согласования прошли, остались замечания Минфина, которые устраняются.

Министр добавил, что депутаты Госдумы подготовили обращение на имя председателя правительства РФ с просьбой принять законопроект до курортного сезона. Со всеми федеральными министерствами проработано и согласовано введение понятия «гостевой дом», как отдельное средство размещения, но не отдельное строение. Дом остается жилым, но вводится вид разрешенного использования «земли для гостевых домов». В Крыму их насчитывается около 9 тысяч с емкостью в 70 тысяч гостиничных номеров. Отсутствие статуса определяет такое жилье как арендное и не дает права оказывать гостиничные услуги. Кроме того, за незаконное использование земель ИЖС в коммерческих целях полагается штраф.

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