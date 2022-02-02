В Севастополе внедорожник после ДТП приземлился на пешеходное ограждение

Чудом никто из пешеходов не пострадал. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

В Севастополе 2 февраля произошла авария, в ходе которой внедорожник приземлился прямо на тротуар, смяв пешеходное ограждение. Как сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа, инцидент произошел около 12.00 на улице Пожарова, 26.

- При подъезде к перекрестку начал притормаживать, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Тойота, который двигался по главной дороге. От удара автомобиль Тойота развернуло и выбросило на пешеходное ограждение, - говорится в сообщении.

Водителя и пассажира автомобиля Форд после аварии госпитализировали. Уточняется, что все участники аварии в момент происшествия были трезвыми.

Напомним, в Севастополе 1 февраля велосипедист погиб под колесами фургона. Мужчина не дождался кареты «скорой» и скончался на месте ДТП.

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