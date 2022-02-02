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Общество2 февраля 2022 14:01

«Вода Крыма» получит 55 миллионов на вывоз нечистот из домов льготников

Выделение денег согласовал Минфин РФ
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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ГУП "Вода Крыма" получит 55 миллионов на вывоз нечистот из домов льготников. не подключенных к централизованной канализации.

ГУП "Вода Крыма" получит 55 миллионов на вывоз нечистот из домов льготников. не подключенных к централизованной канализации.

Министерство финансов РФ согласовано выделение 55 миллионов рублей для ГУП РК «Вода Крыма». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Средства пойдут на оказание помощи в вывозе жидких бытовых отходов многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам, инвалидам - льготным категориям граждан, дома которых не подключены к центральной канализации, - сообщил Аксенов.

Напомним, в 2021 году в Крыму начали формировать реестр домовладений без центральной канализации. Подсчет домовладений с выгребными ямами должен был продемонстрировать, сколько фекальных вод попадает в окружающую среду и стекает в море.

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