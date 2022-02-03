Погода на 3 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: дожди, воздух прогреется до плюс 9 градусов тепла

В Ялте воздух прогреется до +5…+9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно. Дождь, мокрый снег. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Дождь. Ветер северный до 15 м/с. Столбик термометра ночью и днем покажет +4…+6°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +5…+9°, северо-западный ветер 2-11 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Евпатории +3…+5°, северный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +3…+10°, северо-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +2…+8°, северо-западный ветер 5-14 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +3…+4°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +1…+3°, скорость северо-западного ветра 3-8 м/с. Пасмурно, снег с дождем. Вода в Черном море +5…+9°.

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