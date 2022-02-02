В Евпатории не могут найти подрядчика на ремонт трамвайных путей

Евпатория - единственный город в Крыму с трамвайным движением. Фото: администрация Евпатории

В Евпатории возникли сложности с подрядчиком ремонта трамвайных путей. Об этом сообщил министр строительства Крыма Карлен Петросян.

- Есть разработанный с положительным заключением проект, работаем с господрядчиком над заключением контракта, - уточнил он. - Ситуация сложная, нет большого количества поставщиков услуг, есть специфика трамвайных путей — они не стандартные, метровой ширины.

Искать подрядчика придется с помощью Минтранса РФ. Подвижной состав для трамвайного управления им. Пятецкого по спецзаказу изготовило АО «Уралтрансмаш». Длина вагонов соответствует крутизне поворотов в старой части Евпатории,а их ширина — колее в 1 метр. Реконструкция путей и замена трамвае в Евпатории запланирована по ФЦП.

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