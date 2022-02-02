Моноспектакль о Маяковском представили в Крымском драмтеатре

Моноспектакль длится чуть больше часа Фото: Олег КОРОЛЕВ

Крымский академический русский драматический театр им. Горького представил моноспектакль по произведениям Маяковского. Постановщиком и исполнителем роли стал артист симферопольского театра Владимир Михельсон.

Как рассказали «Крымской газете» в КАРД им. Горького, подобные постановки для сцены Русского театра не в новинку. По словам руководителя литературно-драматической части театра Людмила Касьяненко, в ближайших планах - подготовка еще одного спектакля по повести Пушкина «Метель».

Моноспектакль длится чуть больше часа. Актер Владимир Михельсон в своем перевоплощении в Маяковского показывает зрителям не только поэта-футуриста, но словно «обнажает его душу». В финале спектакля зрители услышат и голос самого Владимира Маяковского, читающего отрывок знаменитого произведения «Облако в штанах».

- С одной стороны, это политика театра - пропаганда лучших произведений русской классики, а с другой - инициатива актеров, которые очень хотят, тяготеют, предлагают новые проекты, как это произошло с Владимиром Михельсоном, - подчеркнула Людмила Касьяненко.

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