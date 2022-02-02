В Севастополе мошенник под предлогом установки надгробных памятников похитил у пенсионера 30 тысяч рублей

Севастополец хотел установить памятник на могиле умершей супруге Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе мошенник обманул 75-летнего пенсионера, который хотел установить памятник на могиле своей покойной супруги. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, пожилой севастополец лишился по вине преступника 30 тыс. рублей.

Узнав о намерении пенсионера заказать памятник, его 51-летний знакомый решил «подзаработать». Мошенник пообещал договориться о хорошей скидке в ритуальном агентстве.

- Они вдвоем прибыли в офис фирмы по изготовлению и установке памятников. Там приятель пожилого мужчины о чем-то поговорил с представителем компании, а затем вывел пенсионера на улицу и сообщил, что весь комплекс услуг обойдется в 17 тысяч рублей, которые нужно сразу передать ему, как обладающему правами на скидку, - уточнили в пресс-службе МВД.

Позже аферист обманным путем получил от пожилого мужчины еще 13 тысяч рублей, рассказав, что условия договора якобы изменились.

Заказывать памятник преступник не планировал - все деньги он потратил на свои нужды. Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за коррупционные преступления, - заключили в пресс-службе полиции.

В отношении афериста возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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