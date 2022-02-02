Несколько улиц Ялты останутся без электричества 3 февраля

Без света останутся жители пяти улиц Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Несколько крупных улиц Ялты останутся без света на весь день. Как сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», отключение связано с капитальным ремонтом.

- В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи, - говорится в сообщении.

Так, электроэнергии с 8 до 17 часов не будет два дня подряд - 3 и 4 февраля - на следующих улицах:

- улица Дражинского, по нечетной стороне от дома №19 до №31 и по четной стороне от дома №28 до №44

- улица Данченко, №3, 3/1,

- улица Нижнеслободская, №2/5, 2/Б, 7, 10-12, 14,

- улица Садовая, №25г,

- ултица Среднеслободская, №5-9, 11, 14-17, №24-28 по четной стороне, №34.

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