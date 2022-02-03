Пробивают тоннели в сугробах: как чистят от снега дорогу на Ай-Петри в феврале 2022

Дорога на Ай-Петри зимой. Фото: кадр видео Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

Крымская зима порадовала метелями, которые завалили полуостров настоящими сугробами. Особенно толстая и долговечная «шуба» у Крымских гор.

- Так расчищают от снега горные дороги на плато Ай-Петри. Все еще хотите туда поехать? – гласит пост, который сопровождает в соцсети динамичное видео.

Очевидцы запечатлели, как спецтехника освобождает трассу от мощного слоя снега. Дорожникам приходится чуть ли не пробивать тоннели в сугробах! Тонны снега летят вниз на горный серпантин! От такого дух захватывает!

Зрелище фееричное и небезопасное, поэтому автор не сдержал эмоций:

- Все! Нужно уходить отсюда!

Проезд на горное плато закрыт до 1 марта, но есть множество экстремалов, которые вопреки всему хотят побывать на Ай-Петри.

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