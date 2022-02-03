Севастополь вошел в топ-10 популярных направлений отдыха весной 2022

В Севастополе очень красиво весной.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Севастополь занял первое место в рейтинге мест в России, где можно отлично провести выходные в марте, апреле и мае. Город-герой в это время радует красивыми клумбами с цветущими растениями. Особенно эффектно выглядят тюльпаны.
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные с марта по май 2022, назвали самые востребованные города для экскурсионного туризма весной.
Топ-10 популярных направлений отдыха весной 2022 в России (средние траты в рублях на жилье в сутки):
Севастополь, 2524
Санкт-Петербург, 2476
Калининград, 2409
Москва, 3112
Краснодар, 1105
Казань, 2475
Великий Новгород, 2800
Суздаль, 3500
Ярославль, 2500
Гагра, 2000
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