Севастополь вошел в топ-10 популярных направлений отдыха весной 2022

В Севастополе очень красиво весной. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь занял первое место в рейтинге мест в России, где можно отлично провести выходные в марте, апреле и мае. Город-герой в это время радует красивыми клумбами с цветущими растениями. Особенно эффектно выглядят тюльпаны.

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные с марта по май 2022, назвали самые востребованные города для экскурсионного туризма весной.

Топ-10 популярных направлений отдыха весной 2022 в России (средние траты в рублях на жилье в сутки):

Севастополь, 2524

Санкт-Петербург, 2476

Калининград, 2409

Москва, 3112

Краснодар, 1105

Казань, 2475

Великий Новгород, 2800

Суздаль, 3500

Ярославль, 2500

Гагра, 2000

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