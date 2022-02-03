Родителей напугал башенный кран, работающий над детским садом в Симферополе

В Симферополе стрела крана «гуляет» над детским садом. Фото: Черный список Симферополь/vk

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором стрела башенного крана курсирует над игровой площадкой одного из детских садов Симферополя. Кадрами поделился обеспокоенный родитель, который пришел забрать свое чадо домой.

В администрации Симферополя пояснили, что в микрорайоне «Город Мира» рядом с детским садом № 22 в настоящее время активно строят многоэтажный дом. А стрела массивного крана при перемещении никак не может не захватывать часть территории учреждения. Однако даже на кадрах записи видно, что в момент работ на площадке детей нет, пишет КИА.

Администрация детсада огородила небезопасный участок лентой. А всех детей в целях безопасности временно отправляют на прогулки в другие места.

- На следующей неделе планируется сдача в Ростехнадзор, который определит ограничения и безопасную работу крана. Стрела крана «заходит» на территорию ДОУ, однако грузы по территории учреждения не перемещаются, что не представляет опасности, - приводит СМИ словам генерального директора ООО «Карбонстрой» Д. Е. Федоткина.

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