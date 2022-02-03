Силовики в Симферополе вернули родителям двух сбежавших подростков

Двоих пропавших подростков нашли на другом конце города в кругу друзей. Фото: скриншот из видео/https://82.мвд.рф

Около двух часов ночи было на часах, когда обеспокоенная жительница Симферополя сообщила в полицию о пропаже своей 15-летней дочери. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, девочка ушла утром в школу, но к вечеру дома так и не появилась.

Мама сразу предположила, что подросток, возможно, проводит время со своим 17-летним другом, но проверить не смогла - телефоны были вне зоны сети.

На поиски молодых людей бросили все силы личного состава полиции города. Опрашивая друзей и знакомых, силовикам удалось узнать адрес парня. Но дома юноши не оказалось, а его родители на вопрос, где в такое позднее время их сын, лишь развели руками. В результате их нашли на другом конце города - ребята развлекались в кругу друзей.

Позже молодые люди объяснили свой поступок тем, что им хотелось свободы и независимости. А вот маму девочки привлекли к административной ответственности, потому что она не сразу сообщила о пропаже ребенка в полицию.

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