Пять лет колонии грозит симферопольцу за взятый по ошибке кошелек

Мужчина по ошибке отдал кошелек не тому человеку. Фото: скриншот из видео/МВД по РК

В одном из продуктовых магазинов Симферополя покупатель обронил свой кошелек, а позже, обнаружив пропажу, заявил в полицию о краже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Мужчина не знал, что бумажник просто выпал у него из кармана, а добропорядочный свидетель подобрал и отдал, вот только не тому человеку. Молча уйдя с отданной ему находкой, один из посетителей магазина в секунду стал вором, которому теперь светит до 5 лет тюрьмы.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 46-летний симферополец. По месту проживания подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенный кошелек с полной суммой, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымчанину грозит пять лет колонии за угон машины односельчанина. Далеко он уехать не смог - через секунду попал в ДТП.

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