В Крыму за 2 февраля обнаружили 710 инфицированных коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 710 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии было выявлено 135 004 человека с ковидом. За минувшие сутки госпитализировано 124 пациента, а за все время на стационарном лечении находились 52 043 человека.

Выздоровели за сутки 698 человек, за весь период с начала пандемии 125 122 пациента. Скончались за сутки семь человек. Всего с начала пандемии коронавируса в республике скончался 4 741 пациент.

Напомним, за 1 февраля в республике подтвердили 513 случаев заражения, а за день до этого - 639 заболевших.

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