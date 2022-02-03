Более двух десятков улиц Симферополя остались без воды 3 февраля

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Алексей ФОКИН

Часть Симферополя осталась без воды 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе до 20.00 краны будут сухими по адресам: улица Ракетная, улица Ларионова, улица Мелитопольская, улица Джанкойская, улица Битумная, улица Салгирная, улица Линейная, переулок Мелитопольский, переулок Салгирный, переулок Пехотинцев, проезд Пехотинцев, улица Пехотинцев, улица Пехотинцев, переулок Чокрак, улица Генчлик, улица Берекет, улица Чокрак, улица Вильямсона, улица Чередниченко, улица Раздольная, а также прилегающие улицы и переулки.

Временные ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ.

Также может снизиться давление в микрорайоне «Москольцо» (улица Киевская (частично), улица Никанорова, улица Ростовская, улица Камская, улица Смольная, улица Л.Чайкиной, а также прилегающие улицы и переулки). Уточняется, что на улице Ларионова 46 осуществляется технологический сброс воды.

Ранее сообщалось, что несколько улиц Ялты останутся без электричества 3 февраля. Электроэнергии не будет весь день.

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