В Крыму и Севастополе 3 февраля зафиксировали 799 случаев заражения коронавирусом

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В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 710 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.
С начала пандемии было выявлено 135 004 человека с ковидом. За минувшие сутки госпитализировано 124 пациента, а за все время на стационарном лечении находились 52 043 человека.
Выздоровели за сутки 698 человек, за весь период с начала пандемии 125 122 пациента. Скончались за сутки семь человек. Всего с начала пандемии коронавируса в республике скончался 4 741 пациент.
Данные Министерства здравоохранения РК
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
За сутки в Севастополе госпитализировали 89 человек с коронавирусом, выписали 48 пациентов. Всего выздоровели 88 человек. Сейчас в больницах находятся 619 пациентов, из них у 494 человек подтвержден диагноз COVID-19.
Всего в Севастополе развернули 747 коек для больных коронавирусом.
На утро 3 февраля в городе-герое зафиксировали 415 человек с коронавирусом, скончались четыре человека в возрасте от 63 до 83 лет.
С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели коронавирусом 58 853 человека, выздоровели 51 858 человек, 1 974 умерли.