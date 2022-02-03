В Крыму и Севастополе 3 февраля зафиксировали 799 случаев заражения коронавирусом

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В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 710 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии было выявлено 135 004 человека с ковидом. За минувшие сутки госпитализировано 124 пациента, а за все время на стационарном лечении находились 52 043 человека.

Выздоровели за сутки 698 человек, за весь период с начала пандемии 125 122 пациента. Скончались за сутки семь человек. Всего с начала пандемии коронавируса в республике скончался 4 741 пациент.

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе госпитализировали 89 человек с коронавирусом, выписали 48 пациентов. Всего выздоровели 88 человек. Сейчас в больницах находятся 619 пациентов, из них у 494 человек подтвержден диагноз COVID-19.

Всего в Севастополе развернули 747 коек для больных коронавирусом.

На утро 3 февраля в городе-герое зафиксировали 415 человек с коронавирусом, скончались четыре человека в возрасте от 63 до 83 лет.

С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели коронавирусом 58 853 человека, выздоровели 51 858 человек, 1 974 умерли.