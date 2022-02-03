В Крыму осудят экс-руководителя госпредприятия за кражу 2 миллионов рублей

В Симферополе прокуратура направила в суд уголовное дело о присвоении более 2 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего руководителя ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» и жителя Евпатории будут судить за кражу 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В 2019-2020 годах госпредприятие заключило контракт с частным предпринимателем. Работник должен был размещать некоторую информацию на официальном портале Государственной информационной системы ЖКХ. Правда эту же работу ранее поручили другому человеку.

Зная, что нанятый предприниматель порученные ему обязательства выполнять не будет, руководитель подписал акты об их приемке. А «исполнитель» помог подделать бумаги, чтобы получать за это деньги.

На них завели уголовное дело, которое далее будет рассматривать суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудят подрядчика, укравшего 51 миллион рублей при строительстве детсада. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

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