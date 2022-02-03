Последствия аварии на водоводе в Ялте устранят за два дня

Последствия аварии на основном водоводе в Ялте намерены устранить в ближайшие несколько дней, сообщил и.о. директор госпредприятия «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев.

Напомним, в городе 2 февраля прорвало водопровод в районе Крупской, 48. По предварительной информации, первые этажи некоторых зданий на улице оказались подтоплены. В настоящее время оценивается общий ущерб.

Алексей Григорьев обратил внимание на то, что система водовода устарела и находится в изношенном состоянии, так как была построена еще в 1964 году.

По планам, будущую реконструкцию водовода выполнят в рамках федеральной целевой программы. Сейчас работы находятся на стадии проектирования, которое должно завершиться уже в этом году, а строительство начнется в 2024. Предполагается, что 3,8 километра водовода будут вынесены за черту жилой части города.

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