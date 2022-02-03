Трасса в обход Симферополя соединит «Тавриду» и ЮБК в 2024 году

Фото: пресс-служба Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы»

Главгосэкспертиза России одобрила проект первого этапа строительства трассы в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное. Как сообщили в пресс-службе ведомства, протяженность дороги составит 25,2 км и соединит «Тавриду» с Южным берегом Крыма.

- Начало обхода предусмотрено от транспортной развязки, расположенной автодороги «Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района)». Конечная точка расположена на км 155+000 автодороги «Граница с Украиной – Симферополь - Алушта - Ялта». Ввод в эксплуатацию ожидается в 2024 году, - уточнили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Маршрут будет способствовать распределению транспортных потоков по направлению к Алуште, разгружая участок дороги от Симферополя до Перевального.

Уточняется, что работы будут выполнены до 2024 года, а застройщиком является «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

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