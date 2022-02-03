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Происшествия3 февраля 2022 10:44

Крымчанина оштрафовали на 200 тысяч за попытку «откосить» от армии

Призывник пытался подкупить военкома
Ирина ГЕРЦ
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Молодой человек пытался «откосить» от армии по состоянию здоровья

Молодой человек пытался «откосить» от армии по состоянию здоровья

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крымского призывника оштрафовали за попытку уклониться от службы в армии. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, молодой человек пытался избежать службы по состоянию здоровья, предложив взятку должностному лицу военного комиссариата.

- Житель Симферополя был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Сумма взятки составила 110 тысяч рублей. Центральный районный суд Симферополя признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде штрафа размером в 200 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил в отношении молодого человека уголовное дело по статье «Дача взятки».

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