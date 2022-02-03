В 2021 году крымчане чаще всего покупали авто с пробегом отечественных брендов

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В 2021 году в Крыму чаще всего покупали отечественные автомобили с пробегом. Такие данные приводят эксперты «Авито Авто». На долю отечественных моделей пришлось 22,31% продаж на рынке авто в регионе. На втором месте немецкие авто - доля 20,25%. Третью строчку рейтинга занимают японские авто с долей в продажах 15,7%. На четвертой позиции американские машины (12,13%), а на пятой - корейские (8,7%).

Отечественные авто с пробегом оказались наиболее продаваемыми в прошлом году по всей стране. Больше всего их покупают в Дагестане (61,4%) и Ставропольском крае (47,5%).

Средняя стоимость машин отечественных брендов в России - 136 тысяч рублей, «японцы» в среднем стоили 535 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, а также в Калининградской области лидируют немецкие бренды.

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