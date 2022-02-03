В Крыму арестовали мужчину, отрубившего топором пальцы своему другу

В качестве оружия мужчина использовал топор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму арестовали мужчину, который сознательно покалечил своего друга топором. Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, следующие два месяца он проведет в СИЗО.

Дело было в селе Войково. В злополучный день оба приятеля проводили досуг вместе: болтали, выпивали, но в какой-то момент повздорили. Намекая на то, что «мальчишник» подошел к концу, хозяин дома указал другу на дверь. Тот вышел на крыльцо и спустя время вернулся вооруженный топором.

- Обвиняемый взял с крыльца топор, которым нанес удары потерпевшему и отрубил два пальца, - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе МВД по РК, этим же топором он проломил другу череп, сломал ребера и оставил несколько порезов на шее. Но после этого мужчина решил все же не бросать друга: перевязал его руку проволокой и вызвал медиков. Пострадавшего увезли в Керченскую городскую больницу №1, где он по сей день находится без сознания.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Крыму поймали убийцу, который закопал тело своего приятеля в овраге 11 лет назад. Спустя долгие годы мужчина получил наказание в виде 10 лет колонии.

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