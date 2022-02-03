Три новые вышки сотовой связи установят в Ялте в 2022 году

Новые станции мобильной связи появятся в трех районах Ялты в ближайшее время. Фото: Янина Павленко/telegram

В ближайшее время новые станции сотовой связи появятся в трех районах Ялты, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Одна из них будет находиться на пересечении Севастопольского шоссе и улицы Блюхера, вторая займет место в центральной части города в районе улицы Клары Цеткин и третья - в районе улицы Репина в Васильевке.

Напомним, в курортной столице Крыма происходит перегрузка сетей из-за большого трафика. В связи с чем крупнейший оператор мобильной связи на полуострове недавно вывел в эфир два новых объекта сотовой связи городе.

- Первый расположен рядом с памятником Ленину и охватывает набережную и примыкающие улицы - до Морской. Еще одну вышку установили на объездной дороге (в сторону Кореиза). Она обслуживает участок дороги - Южнобережное шоссе от села Виноградное, вдоль Ливадии до села Горное, - сообщила Павленко.

Она также добавила, что из-за сложного рельефа, последний участок находится в зоне неустойчивого покрытия.

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