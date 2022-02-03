Аксенов рассказал, из какого города проведет следующее выездное совещание

Фото: Сергей Аксенов/vk

Следующее рабочее совещание о проблемных вопросах муниципального образования пройдет в Алуште, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, о намерении возобновить выездные заседания Совмина в муниципалитетах власти республики заявили еще в декабре прошлого года.

Последнее такое совещание прошло в Евпатории, где в течение недели должностные лица правительства республики в рамках рабочих поездкок посещали проблемные места. На итоговом заседании были рассмотрены наиболее актуальные вопросы: дефицит кадров в поликлиниках, проблемы сферы ЖКХ и благоустройства. В частности, не обошли вниманием тему о сроках завершения реконструкции набережной имени Терешковой.

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