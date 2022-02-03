В отеле Mriya Resort & SPA пройдут романтические выходные

Фото: Mriya Resort & SPA

В отеле Mriya Resort & SPA с 12 по 14 февраля пройдут романтические выходные. В день влюбленных гости откроют мир мифов и легенд вместе с экскурсоводами.

Влюбленные смогут насладиться праздничной атмосферой в течение трех дней. Можно будет послушать игру музыкантов на арфе, скрипке, духовых инструментах. Также посетителей ждут атмосферные dj-сеты, перформансы с живыми скульптурами, мастер-классы для всей семьи и фотосессии с визажистами и костюмерами.

12 февраля гости смогут поучаствовать в интеллектуальной игре в формате quiz. Хедлайнеры выходных - Filatov & Karas. Их музыкальный проект является одним из самых востребованных российских проектов заграницей, известный своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами.

Посещение мероприятий доступно по тарифу «День мечты»*. Подробнее о тарифе можно узнать по телефону 8 800 550 43 26 или на сайте день мечты.рф.

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