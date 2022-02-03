Аксенов назначил исполняющего министра жилполитики Республики Крым

Исполняющим обязанности министра жилищной политики Республики Крым назначена Ирина Дивинчукова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства республики.

- Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК на Дивинчукову Ирину Александровну, заместителя министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК, – говорится в тексте указа.

Напомним, Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма было создано в июле 2020 года после ликвидации Службы строительного надзора республики. Уже в сентябре того же года пост руководителя ведомства занял Максим Скорин, который ушел с должности, написав заявление об увольнении 17 января.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности мэра Евпатории назначен Александр Рытов.

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