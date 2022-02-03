Министр спорта Крыма прокомментировала санкции, введенные против нее Украиной

Ольга Торубарова возглавила министерство спорта Крыма в марте 2019 года. Фото: Минспорта РК Фото: другой источник.

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявила, что не переживает из-за того, что попала в очередной санкционный список Украины. Как отметила она в комментарии КП-Крым, на ее жизни это решение украинских властей «никак не отразилось».

- Как-то не тронуло меня это событие. На моей жизни это точно никак не отразилось. Так получилось, что я рождена в Подмосковье, училась и рожала детей именно там, и работала там. Сегодня я живу в Крыму, страна наша единая и великая, и возврата ни к каким ситуациям уже быть не может. Ну и пусть они вносят. Я к ним не собираюсь в гости. Если им так спокойнее, меня это не трогает абсолютно,- сказала министр спорта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие принятые СНБО санкции против ряда крымских чиновников, министров и представителей силовых структур. Кроме министра спорта республики Ольги Торубаровой, в список попали глава Следкома РФ по РК и Севастополю Владимир Терентьев и его заместитель Юрий Редькин, начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко, военный прокурор Черноморского флота РФ Алексей Найда, начальник управления ФСБ России в Крыму Леонид Михайлюк, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму Игорь Рудаков, а также экс-министр ЖКХ Дмитрий Черняев, бывший глава минстроя Михаил Храмов, экс министр транспорта Сергей Карпов, и целый ряд крымских судей.

Санкции против них предусматривают блокирование активов на Украине, ограничение права распоряжаться принадлежащим им имуществом, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины сроком на 5 лет.

Ольга Торубарова возглавила Министерство спорта Крыма в марте 2019 года. До этого она работала заместителем министра труда и соцзащиты Алтайского края. Перед этим занимала должность уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области, там же руководила министерством спорта, туризма и молодёжной политики.

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