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Происшествия3 февраля 2022 12:51

Экс-начальника Госжилнадзора Севастополя осудят за взятку в 1,6 миллиона рублей

С 2018 года он ежемесячно он получал по 55 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Общая сумма взяток составила 1,6 миллиона рублей. Фото: УМВД России по г. Севастополю

Общая сумма взяток составила 1,6 миллиона рублей. Фото: УМВД России по г. Севастополю

Перед судом вскоре предстанет бывший начальник Главного управления Госжилнадзора Севастополя за получение крупной взятки.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым, в ноябре 2018 года он потребовал у представителя двух предприятий по эксплуатации жилых домов в Севастополе передавать ему ежемесячно 55 тысяч рублей. За это он пообещал покровительство, а за неповиновение пригрозил привлечь к административной ответственности. Так, с ноября 2018 года по март 2021 года о получил 1,6 миллиона рублей.

Против него возбудили уголовное дело, на дальнейшее рассмотрение его передали в суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудят экс-руководителя госпредприятия за кражу двух миллионов рублей. Нанятый им предприниматель помог подделать документы, чтобы получить деньги.

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