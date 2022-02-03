Из-за аварии несколько улиц Симферополя остались без света 3 февраля

Без света остался центр Симферополя Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Несколько центральных улиц Симферополя временно остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на ГУП РК «Крымэнерго».

- В связи с аварией на линии 10 кВ, без электроэнергии остались проспект Кирова, бульвар Франко, улица Менделеева и прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

В связи с отсутствием электроэнергии произошла остановка котельных, расположенных в данном районе.

Напомним, ранее сообщилось, что несколько улиц Ялты остались без электричества 3 февраля. Света по указанным адресам не будет до вечера.

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