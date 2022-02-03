На проект ремонта художественного музея в Симферополе потратят 11 млн рублей

Симферопольский художественный музей находится в здании, построенном в 1910-1913 годах. Фото: Яндекс.Карты

На проект ремонта исторического здания Симферопольского художественного музея потратят 11 миллионов рублей. По планам, к работам приступят уже в этом году.

- В этом году запланировано финансирование в размере 10,9 миллиона на разработку проектно-изыскательских работ, - сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» директор музея Ольга Бурова.

По ее словам, в эту сумму входит проект на ремонт основного здания офицерского собрания 51-го пехотного литовского полка и первоочередные работы по флигелю. Уточняется, что проект уже согласован, следующий этап - поиск исполнителя.

В первую очередь восстановят первоначальный облик здания. Также работники музея планируют получить современные системы пожарной безопасности, сигнализации и оборудование, которое будет поддерживать нужную в помещениях температуру. Кроме того, возможно удастся повысить доступность экспозиций для людей с ограниченными возможностями.

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