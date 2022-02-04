Погода на 4 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: похолодает, воздух прогреется всего до плюс 3 градусов тепла

В горах Крыма много снега. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики обещают похолодание, снег и усиление северо-западного ветра до 25 м/с.

- В Симферополе облачно. Временами снег, гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герой Севастополе облачно. Снег. Гололедица. Ветер северо-западный до 15 м/с. Столбик термометра нощно и денно будет показывать 0…+2°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, -1…+4°, северо-западный ветер 3-17 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Евпатории 0…+3°, северо-западный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи 0…+3°, северо-западный ветер 6-13 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Феодосии +1…+3°, северо-западный ветер 7-14 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском 0…+3°, северо-западный ветер 7-13 м/с. Пасмурно.

В Джанкое -4…+1°, скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

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