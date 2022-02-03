Ночью на дороги Симферополя выйдут 10 спецмашин с реагентом

В городе подготовили спецтехнику для борьбы с непогодой. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

С утра в Симферополе идет снег. И хоть погода пока не бушует, в городе все же подготовили 10 спецмашин с реагентом, которые выйдут на работу в ночь на 4 февраля.

- Дневное дежурство организовано в количестве восьми единиц техники. Ночью выйдут десять единиц техники, которые будут бороться со снежными заносами и гололедом, - сообщила заместитель директора МБУ «Город» Эльвира Евтухова.

В запасе есть достаточное количество противогололедного реагента для обработки проезжей части и тротуаров. Всего за состоянием дорог следят 235 дворников.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер, мокрый снег и гололедица ожидаются в Крыму 4 февраля. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

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