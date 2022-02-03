В Севастополе чиновница пойдет под суд за растрату 340 тысяч рублей

Присвоением бюджетных денег чиновница занималась целый год Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экс-директора Центра информатизации Севастополя будут судить за присвоение денег. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю, чиновница обвиняется в растрате 340 тыс. бюджетных рублей.

Речь идет о бывшей руководительнице БУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».

- С мая 2019 года по май 2020 года обвиняемая, используя свое служебное положение, устанавливала размер премиальных выплат работникам учреждения, после чего требовала от них часть полученных денежных средств перечислить на ее банковскую карту. Тем самым департаменту образования и науки города причинен имущественный вред в крупном размере, - уточнили в пресс-службе СК.

На экс-чиновницу завели дело по статье «Присвоение или растрата». Уголовное дело было заведено по материалам сотрудников ФСБ по Крыму и Севастополю. Дело направлено в суд.

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