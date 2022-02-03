Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 4 февраля 2022

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 февраля в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время отключат электричество. Отключение – это вынужденная мера, потому что энергетики ведут ремонт трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

улица Гоголя, 103, 105

улица Жигалиной, 2-12 (чет), 1-9 (нечет)

улица Калинина, 42-60 (чет), 47-61 (нечет)

улица Рабочая, 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет)

улица Джанкойская, 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

улица Ларионова, 65-101 (нечет)

улица Ракетная, 20-26 (чет), 17

улица Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

улица Бетховена, 19/30

улица Битакская, 6-10 (чет), 3-7/10 (нечет)

улица Крупской, 8-24 (чет), 5-33 (нечет)

улица Чайковского, 31, 33

переулок Юный, 1-7

улица Стахановцев, 2/17

улица Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)

улица Карамфиль, 42-50 (чет), 43-55 (нечет)

улица Дюльбер, 44-58 (чет), 43-57 (нечет)

улица Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)

улица Сербест, 16-36 (чет), 15/11-39 (нечет)

улица Темиз, 16-44 (чет), 13-45 (нечет)

улица Гарбий, 14-46 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

улица Шафрановая 16а, 16б, 26г, 16г, 24а, 2, 6, 4, 16, 18, 24, 26, 26б, 26г, 12, 14

улица Сапфирная 8, 22, 36, 2г, 30б, 2а, 2б/1, 26/1, 10, 12, 1-9 (нечет), 8, 30, 43а, 11а, 45а, 9а, 15, 17, 61, 63

улица Камышовое шоссе 16в/3, 16в/1, 16в/6, 16в/4, 16, 637

улица Ирисовая 10а, 14а, 18, 20, 22, 24, 23б, 2а, 4а, 2, 4, 6, 10, 12, 21б, 1, 3, 7-13 9 (нечет) 26, 28, 15в,г, 21, 23

улица Амет-хана Султана 54, 58-64 (чет), 68, 697, 23-27 (нечет), 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 2, 4, 8, 12-22 (чет), 26, 28, 34, 38, 1063, 3, 9, 37/6, 37/7, 54, 70, 35, 13, 21

улица Согласия 1в, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 44-54 (чет), 58, 19-25(нечет), 29-33(нечет), 37, 6-10(чет), 14-20(чет), 1, 5-11 (нечет), 35

улица Кольцевая 12а, 14а, 4, 14, 20, 23а, 1, 27, 29, 1в, 13, 5, 7, 21

улица Журналиста Хамадана 64

улица Композитора Боголепова 6-22 (чет), 22а, 37а, 35, 37

улица Г.Черкашина 36

тупик Хвойный 6

улица Г.Поженяна 23, 25

улица Яхонтовая 2, 4, 6, 10-34(чет) 15-31(нечет), 8, 22, 24, 32, 1, 23, 31, 33, 35

улица Агатовая 4, 12, 24, 26, 28, 1, 55, 69, 71, 8, 20, 32, 681, 55

СНТ Победа, СНТ Эдельвейс, СНТ Восход

с 9.00 до 12.00

улица Сапунгорская 28,2,7-17,7-А

СТ Полет уч.12

село Флотское: тупик Пролетный 5-а,1-9,13; улица Пролетная 4-в,6-г,4-б,2-22,26,11-А,5-А,1-29,37; улица Ягодная 2-б,18-Г,2-А,14-В,14-Б,2-18,1-21

с 9.00 до 13.00

улица Андреевская с. Солнечное ООО Качинский +

с 12.00 до 15.00

село Андреевка: улица Майская 21; улица Центральная ООО Качинский +

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