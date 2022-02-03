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Происшествия3 февраля 2022 15:27

В Симферополе пьяный полицейский врезался в машину коллег

Он также полез в драку с прохожим
Ирина ГЕРЦ
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За пьяный проступок полицейский лишился работы

За пьяный проступок полицейский лишился работы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Симферополе пьяный полицейский из Керчи за рулем личного автомобиля врезался в служебную машину своих коллег из столицы РК. Об этом сообщили в пресс-службе крымской полиции.

Инцидент произошел в одном из дворов Симферополя. Уточняется, что пьяный сотрудник МВД после аварии также полез в драку с одним из прохожих.

- Назначено проведение служебной проверки, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в воспитательной работе с личным составом, - говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал.

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