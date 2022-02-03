ФСБ в Крыму раскрыла мошенническую схему своих «двойников»

Мошенники обманули жителей Крыма и Севастополя на крупную сумму Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю раскрыли мошенническую схему от лица своих «двойников», направленную на то, чтобы завладеть персональными данными жителей полуострова. Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, аферистам под видом сотрудников ФСБ удалось получить доступ к банковским счетам нескольких жителей Крыма и Севастополя.

- В 2021 году зафиксированы три случая мошеннических действий в отношении жителей городов Симферополь и Севастополь. Под различными предлогами, в том числе, проведения оперативно-розыскных мероприятий, звонившие получали от граждан денежные средства в крупном размере, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УФСБ предупреждают крымчан и севастопольцев, что ни в коем случае нельзя перечислять деньги незнакомым людям, кем бы они не представлялись. В случае разговора с предположительным сотрудником силового ведомства, который просит «оказать помощь в раскрытии преступления», необходимо настаивать на личной встрече исключительно на рабочем месте представителя ФСБ.

Пострадавшим от рук псевдосиловиков необходимо незамедлительно обратиться на горячую линию Федеральной службы безопасности, либо в ближайшее подразделение МВД.

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