Крымчанам предложили нанести на «карту языка» молодежные и региональные слова

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Крымчан приглашают поучаствовать в новом проекте по созданию карты языка, на котором говорит молодежь из разных регионов России. Так, нужно вспомнить фразы, слова, новые выражения, которые используют подростки и молодые люди в повседневной речи.

Лингвисты отмечают, что многие слова из молодежного сленга пришли из английского языка.

- Существует ряд излюбленных слов и выражений, которые ребята используют чаще всего. Обычно ребята употребляют эти слова при общении в социальных сетях и чатах компьютерных игр. «Ливать», «Кикнуть», «bb», «Чиллить», «Ультрамегахороший», «Кринж», «Инсайт», «ЛП» - топ излюбленных слов среди крымской молодежи 12-15 лет», - рассказывает «Крымской газете» учитель русского языка и литературы керченской школы №15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой Диана Осетрова.

Также на карту можно нанести слова и фразы, которые характерны именно для Крыма.

Присоединиться к проекту можно, зарегистрировавшись в приложении «Другое дело» через «Вконтакте», также нужно найти задание «Подслушать незнакомца» и добавить фразу до 7 февраля. Можно получить баллы за внесенные слова и обменять их на призы. Например, онлайн-подписку на полезные сервисы, путешествие или грант на обучение.