В Симферополе ликвидировали крупную аварию, обесточившую центр города

Без электроэнергии оставались центральные улицы Симферополя Фото: Алексей ФОКИН

В Симферополе ликвидировали крупную аварию на электросетях, в результате которой без света и тепла остался центр города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

- В настоящее время работа всех котельных восстановлена, - говорится в сообщении.

Аварию на сетях ликвидировали энергетики.

Напомним, в результате аварии на линии 10 кВ без электроэнергии днем 2 февраля остались проспект Кирова, бульвар Франко, улица Менделеева и прилегающие улицы и переулки.

Из-за отсутствия электроэнергии произошла остановка котельных, расположенных в данном районе.

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