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Общество3 февраля 2022 17:08

В Севастополе налоговая служба приостановила личный прием до 18 февраля

Это связано с ухудшением ситуации с ковидом
Ирина ГЕРЦ
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Прием граждан приостановили из-за ковида

Прием граждан приостановили из-за ковида

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Севастополе налоговая служба на две недели приостановила личный прием граждан. Как сообщили в пресс-службе ФНС города, данная мера связана с ухудшением эпидемиологической обстановки.

- Прием всей корреспонденции (в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности) на бумажном носителе будет вестись через бокс для приема входящей корреспонденции. Рекомендуем на документах (конвертах в случае представления документов большого объема) указывать номера контактных телефонов для оперативного решения возможных вопросов, - говорится в сообщении.

За консультацией по налогам севастопольцы смогут обратиться по единому номеру контактного центра ФНС: 8-800-222-2222.

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