В Алуште пропал кареглазый мужчина, одетый во все черное

Дмитрий Кузьмичев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Алуште родственники ищут 38-летнего мужчину. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Дмитрий Кузьмичев пропал 14 января.

- Пропал Кузьмичев Дмитрий Анатольевич, 38 лет (1983 года рождения), город Алушта, Республика Крым. Достоверной информации о его местонахождении нет, - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Дмитрий Кузьмичев был одет в черную куртку, черный свитер, черные брюки, черные кроссовки и черную шапку.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел: 8(800) 700-54-52 или 112. Звонки бесплатные.

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