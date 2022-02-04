В Крыму при невыясненных обстоятельствах исчезла 40-летняя женщина

Наталья Каретникова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым просит откликнуться всех, кто видел или знает местонахождение Натальи Сергеевны Каретниковой (Береза).

Скоро будет месяц, как крымчанка пропала из поля зрения близких.

- С 9 января 2022 года нет достоверной информации о ее местонахождении, - сообщают волонтеры.

Приметы Натальи Каретниковой: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, серые глаза, светло-русые волосы.

Жительница Симферополя была одета в красную куртку и черные брюки. Информации о том, при каких обстоятельствах исчезла 40-летняя женщина, нет.

Всех, кто располагает информацией о Натальи Каретниковой, просят позвонить на бесплатные номера телефонов: 8(800) 700-54-52 или 112. Звонки бесплатные.

Напоминаем, что на Крымском полуострове за минувший январь бесследно исчезли 5 взрослых и детей. .

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