В Симферополе новый асфальт начал «таять» вместе со снегом

В городе недавно уложенный асфальт начат сходить вместе со снегом. Фото: скриншот из видео "Крым 24"

После заморозков на симферопольских дорогах, которые совсем недавно отремонтировали, образовались новые ямы и трещины. Делать нечего - некоторые участки придется восстанавливать. Одна из самых проблемных улиц в крымской столице - Пролетарская.

- Сколько здесь живу, столько эта улица вся поломана. Постоянно у людей то колеса отлетают, то резина рвется, ну просто невыносимо. Эта улица, похоже, богом забытая, - рассказал «Крым 24» местный житель, который регулярно пользуется автомобилем.

Ямы и трещины есть и на других улицах, хотя некоторые залатали совсем недавно. Например, участок на улице Ленина сделали в конце 2021 года, но асфальтовое покрытие начало «таять» вместе со снегом. Автолюбителям приходится маневрировать между впадинами, чтобы уберечь авто. В районе улицы Марша Жукова, как только непогода, дорога уходит под воду. Жители в шутку стали называть это явление «зыбучим асфальтом». Улицу Дмитрия Ульянова тоже не так давно отремонтировали, а теперь подрядчику придется восстанавливать покрытие по гарантии, за свой счет.

- Плохое качество дорог ускоряет выход из строя элементов подвески автомобиля. Это, конечно, бьет по бюджету, - рассказал СМИ Александр Агеев, житель Симферополя.

Сезон ямочного ремонта в городе уже открыт. Но работы идут медленно, так как для качественной укладки полотна нужна благоприятная погода.

- Мы работали в предыдущую ночь, когда позволяли погодные условия. На сегодняшний день мы выполнили ямочный ремонт на 600 кв.м, на что было израсходовано 800 тонн асфальтобетонной смеси, - сообщила заместитель директора МБУ «Город» Эльвира Евтухова.

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