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Общество4 февраля 2022 7:25

В Крыму и Севастополе 4 февраля зафиксировали 1244 случая заражения коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 4 февраля
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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Заболеваемость коронавирусом в Крыму снова растет

Заболеваемость коронавирусом в Крыму снова растет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 751 новый случай заболевания коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения республики.

Всего, по информации Минздрава, на территории полуострова с начала пандемии выявлено 135 755 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки в стационары попали еще 114 пациентов. За все время количество людей, госпитализированных из-за коронавируса, составило 52 157 человек.

При этом с выздоровлением накануне выписаны 737 человек.

Данные Министерства здравоохранения РК

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки коронавирус подтвердился еще у 493 человек. При этом 5 человек скончались. Это пожилые люди в возрасте от 62 до 82 лет. Об этом сообщает правительство города.

В ковидные стационары госпитализированы 72 человека, выписаны 52 пациента, всего выздоровели за сутки 64 человека.

Сейчас в больницах находятся 647 пациентов, из них 512 – с подтвержденным Covid-19.

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