В Керчи заключенный получил еще 1,8 года колонии за нападение на охранника

Заключенный в Керчи заработал себе новое наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи суд приговорил осужденного, отбывающего наказание за тяжкие преступления в колонии, к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за нападение на сотрудника исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда РК.

27-летнего рецидивиста собирались поместить в ШИЗО, где он должен был отбывать дисциплинарное наказание. Но перед этим провели обыск и нашил в кармане его куртки предметы, которые нельзя брать с собой. Заключенный испугался, что из-за этого его наказание могут ужесточить, и решил поправить свое положение, ударив охранника.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Однако, учитывая, что в его деле числится уже 174 нарушения, его приговорили к новому сроку в колонии строгого режима.

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