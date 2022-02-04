Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 7:33

В Керчи заключенный получил еще 1,8 года колонии за нападение на охранника

В суде его признали злостным нарушителем порядка
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заключенный в Керчи заработал себе новое наказание

Заключенный в Керчи заработал себе новое наказание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи суд приговорил осужденного, отбывающего наказание за тяжкие преступления в колонии, к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за нападение на сотрудника исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда РК.

27-летнего рецидивиста собирались поместить в ШИЗО, где он должен был отбывать дисциплинарное наказание. Но перед этим провели обыск и нашил в кармане его куртки предметы, которые нельзя брать с собой. Заключенный испугался, что из-за этого его наказание могут ужесточить, и решил поправить свое положение, ударив охранника.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Однако, учитывая, что в его деле числится уже 174 нарушения, его приговорили к новому сроку в колонии строгого режима.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

0