Верховный суд Крыма приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии

Деятельность украинского шпиона раскрыли в начале прошлого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд Крыма приговорил агента ГУ разведки Минобороны Украины Константина Ширинга к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по РК.

Его деятельность разоблачили в марте 2020 года, когда он собирал сведения в интересах украинской военной разведки. 62-летний мужчина выполнял задание спецслужбы, для чего даже привлек к сотрудничеству работницу Минобороны РФ. Россиянку приговорили к 8 годам колонии еще в июле 2021 года.

- В результате расследования уголовного дела в отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к деятельности ГУР МОУ - сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях ЮВО, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кечи заключенный получил еще 1,8 года колонии за нападение на охранника. В суде его признали злостным нарушителем порядка.

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