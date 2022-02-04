Часть Симферополя и пригород остались без воды 4 февраля

Жителям указанных улиц следует сделать запасы воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе по некоторым адресам 4 февраля нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе до 19.00 краны будут сухими на улицах Северная, Пригородная, а также на прилегающих улицах и переулках. Временные ограничения связаны с проведением ремонта на сетях холодного водоснабжения.

До 17.00 в крымской столице краны будут сухими на улице Бела Куна 35, в микрорайоне Загородный, а также на прилегающих улицах и переулках. Также до 19.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: переулок и улица Фруктовая, улица Куйбышева (частично), Совхозный переулок, улица Садовая(частично), улица Московская (частично), улица Титова (частично), улица Донская (частично), переулок Бокуна, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, в Симферопольском районе до 16.00 (ориентировочно) из-за аварии будет ограничено водоснабжение по адресам: село Грушевое, пгт Молодежное.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе отключат свет 4 февраля.

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