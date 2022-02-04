При пожаре в селе Краснознаменка едва не погиб мужчина

Сотрудникам МЧС удалось избежать дальнейшего «перехода» огня на дом. Фото: mchs.rk.gov.ru

Утром 3 февраля в селе Краснознаменка произошел пожар, в котором едва не погиб человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Вчера в 10.54 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в селе Краснознаменка Первомайского района по улице Гагарина произошел пожар. Необходима помощь спасателей, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, огонь охватил кровлю одноэтажного многоквартирного дома. Пожар тушили больше трех часов. К сожалению, один мужчина в результате оказался на больничной койке. Причины произошедшего выяснят эксперты.

Напомним, на минувших выходных в Крыму сгорели два заброшенных дома. Пострадавших не было.

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