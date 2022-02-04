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Общество4 февраля 2022 9:00

В Крыму льготники составляют больше половины пассажиров на транспорте

Ограничение на их поездки существенно ударило по карману перевозчиков
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Льготники - основа пассажироптока на общественном транспорте

Льготники - основа пассажироптока на общественном транспорте

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму льготные категории составляют больше половины пассажиров в городском и пригородном транспорте. Об этом КП-Крым сообщил вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

- Сегодня льготная категория для нас - премиум класс, потому что это стабильный доход, - подчеркнул он. - И когда прошлой осенью были введены ограничения для граждан 60+, то перевозчики получили многомиллионные убытки и не смогли выплатить своевременно лизинговые платежи. Сейчас есть судебные претензии, которые пытаемся своевременно оспаривать, от лизинговых компаний к перевозчикам.

Проезд пассажиров льготных категории оплачивает республиканский бюджет. В транспорте льготник прикладывает к устройству автоматической оплаты проезда пластиковую карту, чтобы зафиксировать факт поездки. В дальнейшем оператор предает данные о количестве льготников перевозчику для заявки на компенсацию в Минсоцтруда Крыма.

Мораторий на льготный проезд был введен из-за антиковидных ограничений. Возможность безоплатной поездки восстановили с 28 января.

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