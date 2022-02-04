Крым и заполярный Нарьян-Мар впервые свяжет авиасообщение

Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году. Фото: new.sipaero.ru

Авиасообщение этим летом впервые в современной истории свяжет Крым с расположенным за Северным полярным кругом Нарьян-Маром (Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

На рейсы уже открыта продажа билетов. Первые полеты запланированы на 4 июня, они продляться до 28 августа. Летать суда будут один раз в неделю: по субботам из Нарьян-Мара в Крым, а по воскресеньям - обратно. Время полета составит 6 часов с учетом технической посадки в Кирове.

Кроме того, весенне-летний сезон авиакомпания «РусЛайн» с 1 июня запустит прямые рейсы в Крым и обратно из Калуги и Тамбова, 4 июня – из Курска. Из Курска и Тамбова воздушные суда будут летать два раза в неделю, из Калуги - один. Рейсы будут осуществляться до конца сентября.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Симферополь» вновь расширил свою географию полетов, поэтому уже этим летом в Крым начнут летать самолеты из 50 городов.

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