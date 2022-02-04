В Крыму дефицит водителей на общественном транспорте составляет 60%

На каждый новый автобус нужно минимум два водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму дефицит водителей на предприятиях по перевозке пассажиров составляет 60%. Об этом КП-Крым сообщил вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

- Вопрос на сегодняшний день самый серьезный, - подчеркнул он. - Автобус, троллейбус, трамвай можно купить, но если на него будет водителя, он не выйдет на маршрут.

По приблизительным оценкам на государственных автотранспортных предприятиях около 1,5 тысяч вакансий. Столько же у частных перевозчиков, если соблюдать коэффициент 2,7 водителя на одну единицу транспорта. Ассоциация была инициатором подготовки и переподготовки водителей на категорию Д за счет бюджета. Но с трудом набрали 30 человек для первого потока.

- Надо возвращать престиж профессии и создавать нормальные условия труда, - считает Лудчак. - Но даже на 40 тысяч рублей в месяц водителей найти сложно.

Напомним, в Симферополе с 7 февраля проводится эксперимент по переходу с интервального движения на точное время прибытия на остановку проводится для соблюдения перевозчиками графика в вечерние часы. Чтобы соблюсти 8-часовой рабочий день, часть автобусов будет выходить на маршрут с 14.00.

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